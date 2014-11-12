Силовики отразили танковую атаку под Майорским, боевики понесли потери (карта АТО)
13:57, 12 ноября 2014Политика
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Силы Антитеррористической операции отбили танковую атаку террористов возле села Майорское, враг понес потери.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБойцы АТО попали в засаду на Луганщине«На Дебальцевском направлении продолжаются огневые столкновения с применением стрелкового оружия и минометов», - отметил он.
«Возле населенных пунктов Зайцево и Нелиповка террористы обстреляли наши позиции из "Градов" и минометов. Возле села Майорское силы АТО отбили танковую атаку, террористы понесли потери», - подчеркнул Лысенко.
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 12 ноября / rnbo.gov.ua
Как сообщал УНИАН, утром боевики обстреляли блокпост сил АТО в северо-западном направлении от Мариуполя. Один пограничник получил ранение.
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