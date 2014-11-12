Боевики наращивают технику возле Еленовки и Докучаевска под Мариуполем

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«Наблюдается наращивание бронетехники напротив участков ответственности оперативно-боевых пограничных комендатур. Так, на юго-западной окраине н.п. Еленовка у блокпоста террористов так называемой «ДНР» зафиксировано скопление бронетехники. Также сосредоточение бронетехники зафиксировано на северной окраине н.п. Докучаевск», - говорится в сообщении.

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Разведка Вооруженных сил Украины работает в штатном режиме, по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня потенциальной угрозы нападения для Мариуполя нет, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утромбоевики обстреляли блокпост сил АТО в северо-западном направлении от Мариуполя, один военнослужащий ранен.