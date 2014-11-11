В больницах остаются шесть пострадавших в результате теракта в пабе "Стена"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя главврача по хирургической помощи Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрея Козаченко.

По его сведениям, в отделении политравмы остаются одна женщина и двое мужчин с множественными осколочными непроникающими ранениями мягких тканей тела, в ожоговом отделении находятся трое пострадавших мужчин. Врач отметил, что за прошедшие сутки состояние пострадавших не ухудшилось.

«Два человека находятся в реанимации, их состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет, хотя у одного из них обгорело 40% тела. Результат течения ожоговой болезни может быть различным, но мы делаем все возможное, чтобы у пациентов все было благополучно», - отметил Козаченко.

Читайте такжеРасследованием теракта в Харькове будет заниматься СБУ (фоторепортаж)Он заверил, что у пострадавших есть необходимые лекарства, которыми их обеспечили как больница, так и родственники и волонтеры.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в рок-пабе «Стена», что на улице Рымарской в центре города, произошел взрыв. По данным ГСЧС, пострадали 11 человек.

Правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Управление СБУ в Харьковской области начало расследование по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт с тяжелыми последствиями).