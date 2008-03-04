В ПР увидели, как люди Ющенко решили «напоздравляться за счет заведения»

«Cегодня я получила несколько звонков от возмущенных топ-менеджеров национальных изданий. Они рассказали об очередной попытке Секретариата Президента - цитирую - «напоздравляться за счет заведения». Речь шла о письме, которое в печатные СМИ разослал Секретариат Президента, с настоятельной «просьбой»: бесплатно (!) разместить поздравление с Международным женским днем от имени Виктора Ющенко» - депутат-регионал Елена Бондаренко прокомментировала «очередное «ноу-хау» в общении Секретариата Президента с отечественными печатными СМИ». Комментарий размещен на сайте Партии регионов.

Бондаренко думает, что «авторы сего циркуляра даже не допускали мысли, что кто-то из изданий откажется: к каждому письму уже прилагался и распечатанный оригинал-макет формата А4, и СD с электронной версией. В письме также этот банальный пропагандистский трюк лицемерно был назван «социальной рекламой». И если ранее СП прикрывался индульгенциями ручных ведомств, как это было во время последней избирательной кампании, то сейчас никаких «экспертных» заключений на этот счет просто не было. Если учитывать, что в этом году в бюджет были заложены колоссальные деньги на «нужды» Секретариата Президента – а это почти 1 миллиард 240 миллионов гривен, - то возникает вопрос: почему в этой смете не нашлось денег для оплаты подобных мероприятий? Их разворовали, их не учли или в очередной раз решили ограбить СМИ? Причем, ограбить нагло – используя административный ресурс», - допускает депутат.

«Очевидно, что в Секретариате боятся досрочных выборов Президента, и уже сейчас за счет телеканалов и печатных СМИ здесь пытаются напоминать о Ющенко как «о добром и заботливом отце нации». Методы, надо сказать, просто из учебника по пропагандистской работе, по которым, по всей видимости, в советское время обучался в высшей партийной школе и господин Ющенко», - резюмирует регионалка.