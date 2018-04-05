Суд арестовал "депутата горсовета" оккупированной Евпатории

22:58, 05 апреля 2018
Политика
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Затриманому обрано арешт без права на заставу / фото Facebook Олександр Удовиченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Задержанному "депутату" незаконносозданного Евпаторийского горсовета Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она.

Напомним, на Херсонщине СБУ задержала депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", который во время оккупации Крыма принимал активное участие в захвате органов государственной власти.

По информации пресс-центра, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет", созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

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Теги: #Крым#оккупация Крыма