Суд арестовал "депутата горсовета" оккупированной Евпатории

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Депутату так называемого "Евпаторийского городского совета" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Задержанному "депутату" незаконносозданного Евпаторийского горсовета Херсонским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога", - написала она.

Напомним, на Херсонщине СБУ задержала депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета", который во время оккупации Крыма принимал активное участие в захвате органов государственной власти.

По информации пресс-центра, в сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" в так называемый "Евпаторийский городской совет", созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники.