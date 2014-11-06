На 59-м округе происходит "слив" национальных интересов Украины - Ярош

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии "Цензор.НЕТ" лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"Сейчас на 59-м округе власть осуществляет "слив" национальных интересов Украины. Весь административный и силовой ресурс брошен на поддержку кандидата - сепаратиста мэра Курахова - Сергея Сажко, который ранее принимал участие в "референдуме" "ДНР" и является ставленником олигарха Рината Ахметова. В момент, когда началось наступление на донецкий аэропорт и прилегающие территории, активизировались боевые действия в районе Ясиноватой, Дебальцево, Мариуполя более 500 силовиков были сняты с блокпостов, в частности в районе Северска, Мариуполя и из Луганской области и направлены в Большую Новоселку для обеспечения победы Сажко. При этом победу пытаются украсть у заместителя командира ДУК " Правый сектор" Валентина Манько", - заявил Ярош.

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Лидер "Правого сектора" подчеркнул, что с самого начала российской агрессии значительные тяготы войны взяли на себя добровольческие батальоны. Ситуация же на 59-м округе свидетельствует о "сливе" данных боевых подразделений и их бойцов.