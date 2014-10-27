Ярош избран народным депутатом

Лидер партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош побеждает в округе №36 в Павлограде Днепропетровской области, собрав 29,98% голосов избирателей.

По результатам обработки 94,9% протоколов, у его ближайшей соперницы - самовыдвиженца Марии Пустовой – 13,67% голосов избирателей. На третьем месте – представитель ВО "Батькивщина" Мгер Куюмчян (10,34%), передает ZN.UA. Читайте такжеЯрош будет баллотироваться в ВР в мажоритарном округе Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 60,02% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно электронному подсчету голосов на внеочередных парламентских выборах 5% барьер преодолевают следующие партии: "Народный фронт" - 21,58%, партия "Блок Петра Порошенко" - 21,41%, объединение "Самопомич" - 11,16%, "Оппозиционный блок" - 9,92%, Радикальная партия - 7,35%, "Батькивщина" - 5,64%.

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