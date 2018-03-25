Парасюк утверждает, что деньги его не интересуют и ему "комфортно в скромности".

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк рассказал, что ему предлагали $2 миллиона за вступление в коалицию.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала 112. По словам Парасюка, деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".

"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", - отметил Парасюк. По его словам, ему "комфортно в скромности".

Как сообщал УНИАН, недавно Игорь Луценко и Парасюк сорвали заседание комитета Рады, на котором обсуждался многострадальный избрание аудитора НАБУ.