Парасюк рассказал, что ему предлагали $2 миллиона за вступление в коалицию
20:17, 25 марта 2018Политика
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Парасюк утверждает, что деньги его не интересуют и ему "комфортно в скромности".
Парасюк рассказал, что деньги его не интересуют / Фото УНИАН
Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк рассказал, что ему предлагали $2 миллиона за вступление в коалицию.
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Об этом он рассказал в эфире телеканала 112. По словам Парасюка, деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".
"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", - отметил Парасюк. По его словам, ему "комфортно в скромности".
Как сообщал УНИАН, недавно Игорь Луценко и Парасюк сорвали заседание комитета Рады, на котором обсуждался многострадальный избрание аудитора НАБУ.
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