Порошенко назначил Савченко новым главой Волынской ОГА

Александр Савченко назначен на должность вместо Владимира Гунчика.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

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Так, во время своего выступления в Луцке Порошенко напомнил о задачах, которые стоят перед руководством региона, и добавил: «Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов».

В частности, речь шла о создании курорта государственного значения «Шацк», завершении реконструкции дороги «Устилуг - Луцк - Ривне», обустройстве международного пункта пропуска «Адамчуки-Збереже», внедрении в пределах области современных технологий в сфере обращения с отходами и строительстве завода по переработке твердых бытовых отходов и т.д. Проекты пока находятся на разных стадиях реализации.

Справка. Александр Ильич Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

В 1979 году окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения (факультет “Строительные и дорожные машины и оборудование”), получив квалификацию инженера-механика. В 1994 году закончил Украинскую академию внутренних дел по специальности “Правоведение”, получил квалификацию юриста.

Служил в рядах Вооруженных Сил Украины и проходил службу в органах внутренних дел Украины

С 2005 по 2007 год – директор Департамента Государственной службы охраны Министерства внутренних дел Украины.

С 2007 по 2010 год работал заместителем министра внутренних дел Украины -начальником милиции общественной безопасности МВД.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского.

С 2014 по 2016 – директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

18 января 2017 года Савченко был назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

Савченко имеет научную степень кандидата юридических наук по специальности административное право и процесс; финансовое право; информационное право.

Награжден орденом «За заслуги» III степени, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины».