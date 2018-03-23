Замглавы СБУ: новых доказательств в деле Савченко "быть не может"

Вместе с тем, о деталях дела Савченко в Службе безопасности Украины отказались говорить.

Новых доказательств в уголовном производстве в отношении народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко быть не может.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос журналистов, появились ли новые доказательства по этому делу.

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«Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете», - заявил он.

Вместе с тем, следует отметить, что о деталях дела Кононенко отказался говорить, ссылаясь на то, что у него нет соответствующего разрешения следователя.

При этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала вопрос "дела Савченко" политическим.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обвинение просит суд взять Савченко под арест без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.