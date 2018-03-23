Савченко заявляет, что не сбежит из Украины

13:41, 23 марта 2018
Политика
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Савченко заявляет, что не будет убегать из Украины / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает представление об избрании ей меры пресечения.

«Я никуда не сбегу. Я остаюсь в Украине, потому что я герой Украины», - отметила Савченко.

«Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что им все-таки страшно, что они украинского народа боятся», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

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Теги: #Надежда Савченко#нардеп Савченко#голодовка