Она отмечает, что останется в Украине, потому что является «героем Украины», и будет «ходить в парламент».

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что не сбежит из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает представление об избрании ей меры пресечения.

«Я никуда не сбегу. Я остаюсь в Украине, потому что я герой Украины», - отметила Савченко.

«Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что им все-таки страшно, что они украинского народа боятся», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.