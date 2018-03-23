Она обратилась к органам местного самоуправления крупных городов по поводу того, что, когда отдают земли под жилую застройку, необходима сбалансированность с сооружением объектов социальной сферы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич признает, что есть проблемы с местами в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос о введении новой украинской школы с 1 сентября и о наличии мест в школах для учеников.

Гриневич отметила, что «новая украинская школа заработает 1 сентября. И первые классы пойдут учиться по новым стандартам начальной школы».

Она сообщила, что уже начата переподготовка 22 тысяч учителей.

«Кроме дистанционного курса у них есть три сессии очного курса», - добавила Гриневич.

Читайте такжеУ Гриневич предложили новый механизм зачисления детей в школы

При этом она отметила, что готовятся к новому стандарту образования новые учебники для 1 класса. И учебники «будут до 1 сентября».

«У нас есть проблемы с местами в школах», - признала Гриневич.

Она обратилась к органам местного самоуправления крупных городов по поводу того, что, когда отдают земли под жилую застройку, необходима сбалансированность с сооружением объектов социальной сферы.

По ее словам, складывается ситуация, когда сдаются квартиры, «зарабатывают деньги», а потом уже начинают решать вопрос детских садов и школ.