ЕС должен ввести санкции против РФ за признание псевдовыборов "ДНР" и "ЛНР" - вице-президент ЕП

Европейский Союз должен ввести очередной раунд санкций против Российской Федерации за то, что она признала так называемые "выборы" сепаратистов на Донбассе и продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.

Такое мнение корреспонденту УНИАН во вторник высказал вице-председатель Европейского парламента Ришард Чарнецкий.

"Я думаю, что (ЕС) должен (ввести новые санкции), но я не уверен, сделает ли это", - сказал депутат, представляющий в Европарламенте Польшу.

"Сейчас в ЕС есть много таких, кто хочет "святого покоя", - добавил он.

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Собеседник агентства сказал, что Европейский Союз в любом случае не должен оставить без ответа эту ситуацию.

"Видно, что Россия обостряет напряжение и это точно момент, что надо показать ей желтую карточку. Будут ли это санкции или иные решения, но Россия однозначно должна почувствовать, что ее политическое участие в так называемых выборах на Донбассе было ошибкой", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что Евросоюз, помимо санкций, например, мог бы "заморозить" политические отношения с Россией.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью немецкому BILD призвал западные государства обострить санкции против России за то, что она признала псевдовыборы на Донбассе и тем самым нарушила договоренности по мирному урегулированию конфликта, достигнутые в начале сентября в Минске.

Евросоюз в этом году уже ввел ряд санкций против России за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины, заявив, что введенные ограничения могут быть еще более усилены, если российские власти не откажутся от своей агрессивной политики.

Кроме признания псевдовыборов, на этой неделе появилась информация, что Россия активизировала переброску своих войск в Украине и поддерживаемые ею боевики стали все чаще и интенсивнее атаковать позиции украинских силовиков.

На прошлой неделе эксперты польского PISM и OSW сказали УНИАН, что западные государства вряд ли введут санкции за признание Россией псевдовыборов и скорее всего ограничатся лишь жесткой критикой в адрес россиян.