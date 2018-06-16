«Выборы» под дулами автоматов и голоса за еду

Километровые очереди «избирателей», мешки с овощами возле «избирательных участков», проверка «правильности» голосования вооруженными людьми непосредственно на «участках» перед вбрасыванием бюллетеня в урны… Интернет-пространство заполонили фото и видео факты о проведении 2 ноября так называемых «выборов», организованных самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). По рейтингам это фрик-шоу, пожалуй, обошло предшествующие легитимные досрочные выборы в украинский парламент 26 октября. А комментарии к «кастингу» в руководство самопровозглашенных «республик» щедро раздавали и жители зарубежья, и сами «избиратели», и граждане всей Украины.

Голосовать по принуждению

Только непосвященные могли поверить в невиданную явку на псевдовыборах. Жители подконтрольных ЛНР и ДНР территорий, якобы из чувства патриотизма и оказывая высокое доверие к властям самопровозглашенных республик, массово шли голосовать. Именно так представляли общественности свои недовыборы сами оккупанты. В то же время, непосредственные участники голосования в «царстве Мордор» (так сейчас называют в социальных сетях ДНР и ЛНР) не скрывали, что их просто вынудили прийти на избирательные участки.

Также было сказано, что спектр услуг, предусмотренных социальной картой, будет расширен и, возможно, будет касаться льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.Так, к примеру, за несколько дней до «выборов», жителей Луганска и попавших под «особый статус» городов области «власть» оповестила о новой системе социальной защиты в республике. Первой ласточкой этой системы стал выпуск неких социальных карт для незащищенных слоев населения. Мол, владельцы таких карт будут иметь право на бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, подконтрольных ЛНР, бесплатное обслуживание и получение необходимых медикаментов при вызове скорой медицинской помощи, 50-процентную льготу на проезд в электротранспорте (трамвай, троллейбус). Кроме этого, «власти» обещали владельцам таких соцкарт 5-процентную скидку на определенные продукты питания (крупы, макаронные изделия, сахар, мука, растительное масло и соль) в сети супермаркетов «Народный». И гарантировали получение продуктовых пайков из российского «гуманитарного конвоя».

Так вот, эти карты можно было получить только в «день выборов», и – только на избирательном участке.

Однако и этой «заманухи» оказалось мало, и, чтоб еще больше стимулировать местных жителей, накануне «выборов», ЛНР вдруг решила объявить вообще все население подконтрольных «республике» территорий незащищенными слоями, и эти карты навязала всем поголовно. В принципе, жители Донбасса были только «за». Ведь нынешняя их жизнь далека не просто от райской, а от нормальной: многие выживают только на «гуманитарке», который месяц оставаясь без социальных выплат. Кроме того, руководство ЛНР, без обиняков, внесло в перечень преференций чудо-карты еще одну: без нее никто не сможет получить ни пенсию, ни пособие.

«Я прекрасно понимала, что меня просто берут обязаловкой, уловкой, но пришлось «повестись» и прийти на эти выборы. Ради этой карты простоять 7 часов на холоде, волноваться за свое здоровье, и доеду ли я дотемна домой, транспорт ведь ходит до 18.00, а потом уже трудно уехать», - рассказала УНИАН 56-летняя жительница Артемовского района Луганска.

По ее словам, ни она, ни ее семья не принимали участия в референдуме 11 мая, и не являются сторонниками самопровозглашенной власти ЛНР. Однако жизнь без пенсий и зарплат на протяжении трех месяцев заставила пойти на эти «выборы». «Мне просто смешно, что теперь с этой картой (в ней, кстати, допущены грамматические ошибки) я якобы смогу оплачивать лишь половину стоимости проезда в электротранспорте. Ведь он до сих пор не работает! Еще не восстановлены электролинии, а трамваи и троллейбусы стоят в депо. Когда их пустят – неизвестно», - рассказала собеседница агентства.

Чтобы выстоять в очередях за «соцкартами» и «проголосовать», члены семей сменяли друг друга. Многим жителям Луганска становилось плохо, они уходили домой после длительного пребывания на холоде.

В целом, по словам вынужденных участников псевдовыборов, организованных в ДНР и ЛНР, в этот раз, по сравнению с маем, избирательных участков и членов комиссий на них было гораздо меньше. В результате, они просто не успевали выполнять свою «работу». Кое-где не хватало соцкарт, и озлобленные люди устраивали скандалы, после чего охранявшие «порядок» автоматчики открывали огонь в воздух.

Мотивация едой

Стоит также отметить, что для «правильной» мотивации «избирателей», организаторы «выборов» устроили возле отдельных участков стихийную торговлю овощами, выставив цену за мешок картофеля или лука всего в 1 гривну. Учитывая общее бедственное, а, иной раз, и голодное положение местного населения, мало кто из жителей региона мог проигнорировать такой «подарок судьбы» перед наступлением холодов. К слову, местные жители уверены, что в этом аттракционе невиданной щедрости «властей», пошла в ход очередная партия гуманитарной помощи из России. Тем более что факты продажи гуманитарки или выплаты гуманитарной помощью зарплат – распространенная практика на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях.

Отдельно стоит рассказать о самих бюллетенях. По словам вынужденных избирателей, они были напечатаны на офисной бумаге без каких-либо защитных знаков, но зато с «гербом ЛНР». При этом, фамилии кандидатов на пост «главы» ЛНР и названия организаций, претендующих отправить своих «представителей» в кресла «республиканского парламента», которые значились в «бюллетенях», до сих пор остаются загадкой для большинства проголосовавших. Зато проголосовать за них можно было на любом участке и даже по нескольку раз.

«Из претендентов на пост главы я знаю Плотницкого (самопровозглашенный «лидер» ЛНР Игорь Плотницкий, – УНИАН), еще баллотируется какой-то бизнесмен и министр здравоохранения ЛНР Айрапетян (самопровозглашенная глава минздрава ЛНР Лариса Айрапетян, – УНИАН). Про «совет» так вообще даже не знаю. Я не ходил на выборы, потому что был на дежурстве. Пусть это будет «отмазкой» для получения карты», - рассказал УНИАН 45-летний житель Алчевска.

По его словам, в сравнении с другими городами, в Алчевске автоматчиков на участках было не много. «И даже сам Мозговой (командир бригады боевиков «Призрак» Алексей Мозговой, – УНИАН) перед участком общался с людьми. Нашим жителям внушили, что после этих выборов будут легитимизированы и признаны сообществом наши республики. А вслед за этим польются молочные реки с кисельными берегами. К нам, между прочим, в город приезжало все ЛНРовское «правительство». Правда, без Плотницкого. Они довольно долго общались с людьми. К ним было много вопросов. Они честно сказали, что денег на зарплаты и пенсии в полном объеме у них нет, выплачивать будут по частям. Но вот после выборов, мол, мы будем общепризнаны, можно будет открыть таможни на границе с Россией и торговать с ней продукцией наших предприятий, а, значит, в бюджете появятся деньги для соцвыплат. Опоздание с реформами в ЛНР они объясняли тяжелым положением после войны», - продолжил свой рассказ житель Алчевска.

Стоит добавить, что ЛНРовские «кандидаты», в отличие от своих «коллег», которые боролись за депутатские мандаты Верховной Рады, особо не заморачивались по поводу предвыборной агитации. В самом Луганске лишь кое-где ближе к 2 ноября появились билборды с изображением действующего «главы республики» Игоря Плотницкого. Поэтому, как признается большинство «избирателей», голоса отдавали за него, как более-менее известного.

Псевдорезультаты псевдовыборов

Что будет после «выборов», жители не представляют. Но многие из них сходятся в одном: верить в обещания Плотницкого и Ко особого смысла нет. «За это время в ЛНР уже много лиц сменилось. Такое чувство, что все они живут одним днем и используют свое короткое время, чтобы побольше урвать, пока не слили. Поэтому не понятно, будут ли нам платить зарплаты и пенсии, будет ли мир. Как долго мы будет получать питьевую воду раз в 10 дней как гуманитарку... Такое чувство, что мы просто оказались не нужны Украине, нас отдали ЛНР, а ей мы тоже не нужны», - сетуют местные жители.

Собственно, уже на следующий день после «голосования», «Центральные избирательные комиссии» ЛНР и ДНР оптимистично отрапортовали о подведении итогов «выборов». Так, в первом случае победу якобы одержал Игорь Плотницкий, набравший более 445 тысяч голосов (63,8%). С большим разрывом от него отстали руководитель федерации профсоюзов Олег Акимов (15,15% голосов) и «министр здравоохранения» Лариса Айрапетян (7,29%). На выборах в «Народный сонет» ЛНР «победила» партия «Мир Луганщине» (69,46% голосов).

Аналогичны и результаты «голосования» в ДНР. Тут, по «результатам обработки» 100% бюллетеней, победу одержал самопровозглашенный премьер «республики» Александр Захарченко, который, по версии местной ЦИК, набрал «более 765 тысяч голосов». На втором и третьем месте оказались заместитель председателя «парламента Новороссии» Александр Кофман (111 тысяч голосов) и депутат «верховного совета» ДНР Юрий Сивоконенко (93 тысяч голосов). На «парламентских» выборах в ДНР лидирует общественная организация «Донецкая республика» (662 тысяч голосов).

Учитывая, что фактическое количество избирателей в Донецкой области (по данным государственного реестра избирателей) – около 3,5 миллионов человек, а из них на временно оккупированных территориях находятся чуть больше 1 млн избирателей – озвученные нелегитимными «ЦИК» данные свидетельствуют: вся история с псевдовыборами – фарс. Ведь только в Интернет-голосовании, по версии «властей» ДНР и ЛНР, приняли участие более 5,6 млн человек. Видимо, «проголосовать» мог кто угодно и сколько угодно раз. Поэтому, сколько бы «власти» самопровозглашенных республик не заявляли российским СМИ о легитимности своих «выборов», признания им не дождаться.

К слову, Служба безопасности Украины зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований уголовное производство по признакам ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (совершение действий, направленных на захват государственной власти). Максимальное наказание, которое грозит организаторам «выборов» - 10 лет лишения свободы.

Анна Суворова