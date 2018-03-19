Климкин: встреча министров ЕС в группе друзей Украины "была суперовой"

Министр иностранных дел Украины отмечает, что на встрече царила атмосфера союзнических отношений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что на встрече с министрами иностранных дел стран - членов ЕС в формате группы "Друзей Украины» была реальная атмосфера союзнических отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам после встречи сегодня в Брюсселе.

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«Это была суперовая встреча. Были все министры, которые на это время находились в Брюсселе, а это более 20, была и Федерика Могерини (высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности) и Йоханесс Хан (европейский комиссар). В этом смысле я считаю, что это не выражение поддержки нам всем, а реальная атмосфера союзнических отношений», - считает Климкин.

По словам министра, «было очень приятно слышать с самого начала, что эта встреча соответствует названию - именно друзья Украины, поскольку это была дружеская атмосфера».

«Я чувствовал себя частью европейской семьи - и когда мы обсуждали нелегитимные выборы на территории Крыма, и когда мы обсуждали Донбасс, и когда мы обсуждали общий ответ, который нам нужен, и о том, что делает Россия», - сказал министр.

По информации УНИАН, на встрече также присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.