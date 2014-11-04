В Черное море войдет ракетный эсминец США "Росс"
03:24, 04 ноября 2014Политика
0 0
4 ноября в Черное море войдет ракетный эсминец США "Росс".
В Черное море войдет ракетный эсминец США "Росс" / U.S. Navy
Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США, который дислоцируется в Средиземном море, передает ТСН.
В сообщении отмечается, что эсминец "Росс" (DDG 71) класса "Арле Берк" будет участвовать в совместных действиях союзников по НАТО.
Читайте такжеЧетыре боевых корабля НАТО зайдут в акваторию Черного моря до воскресенья - СМИ
Корабль будет осуществлять операции по содействию региональной безопасности на море, выполнять поисково-спасательные мероприятия, поддерживать гуманитарные миссии и прочее.
"Росс" - второй ракетный эсминец США, который войдет в Черное море. 30 октября в море вошел корабль того же класса "DDG 67".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter