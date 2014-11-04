В Черное море войдет ракетный эсминец США "Росс"

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США, который дислоцируется в Средиземном море, передает ТСН.

В сообщении отмечается, что эсминец "Росс" (DDG 71) класса "Арле Берк" будет участвовать в совместных действиях союзников по НАТО.

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Корабль будет осуществлять операции по содействию региональной безопасности на море, выполнять поисково-спасательные мероприятия, поддерживать гуманитарные миссии и прочее.

"Росс" - второй ракетный эсминец США, который войдет в Черное море. 30 октября в море вошел корабль того же класса "DDG 67".