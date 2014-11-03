Польша не признает псевдовыборов на Донбассе

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Марчин Войчеховский.

"Мы, конечно, не признаем этих «выборов», и наша позиция такая же, как Европейского Союза и всего свободного мира", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

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Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» «народных советов» и глав «ДНР» и «ЛНР», которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".