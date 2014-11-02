СМИ: силы АТО зачистили от боевиков новый терминал аэропорта Донецка

17:05, 02 ноября 2014
Политика
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Силы АТО, которые защищают аэропорт Донецка, полностью зачистили новый терминал, на втором этаже которого раньше были боевики. 

Над аэропортом Донецка подняли украинские флаги / фото facebook.com/iv.bogdan

Как сообщает ТСН.ua, военные, сводные подразделения десантников и разведчиков, подняли над аэропортом 3 украинских флага.

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На протяжении сегодняшнего дня в районе аэропорта постоянно стреляют, боевики атакуют тяжелой артиллерией и "Градами".

Как сообщалось ранее, боевики активизировали свои действия на юге Донецкой области, одновременно с этим из населенных пунктов Свердловск и Червонопартизанск Луганской области в направлении города Луганск выдвинулась группа из 80 вооруженных лиц.

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