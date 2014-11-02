В Луганск прибыла новая группа боевиков

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера из населенных пунктов Свердловск и Червонопартизанск Луганской области в направлении города Луганск выдвинулась группа вооруженных лиц в количестве около 80 человек», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа въезде в Крым у водителей выпытывают данные о дислокации сил АТОПо данным пограничников, приблизительно 40 боевиков были в гражданской одежде, «группа передвигалась на двух автобусах и двух автомобилях «ГАЗ» с символикой Государственной пограничной службы Украины».

Кроме того, стало известно, что на Луганске трикотажную фабрику фирмы «Лутри» поступил большой заказ на изготовление украинской военной формы.