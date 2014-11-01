Великая ноябрьская эволюция

Осень для Украины традиционно является временем потрясений. Хочется верить, что на этот раз изменения будут системными и работающими в интересах максимального количества граждан страны, доказавшей, что она является европейской.

Две революции за девять лет – повод гордиться страной и согражданами далеко не для всех украинцев, что уж говорить о наших западных партнерах, которые глядят на Украину с опаской. Для них такая высокая степень революционной активности государства – свидетельство того, что демократические институты в Украине работают не слишком эффективно. Но в этом есть и преимущество – наша страна доказала, что не собирается быть «серой зоной» в центре Европейского континента.

Не меньше, чем в свое время Петру Столыпину была нужна великая Россия, а не великие потрясения, Украине необходимы системные изменения в политике, экономике, социальной жизни. Необходима великая эволюция в кратчайшие сроки. Наличие миллионов работящих людей, уникального транзитного потенциала, природных богатства и статус самой бедной страны Европы (конкурируем в этом малопочетном звании с Молдовой и Албанией) – вызов для национальной элиты.

Поэтому депутатский корпус восьмого созыва является своеобразным штрафным батальоном, которому предстоит поработать и за себя, и за своих халтуривших и не рисковавших осуществлять реформы предшественников. Иной возможности для быстрого проведения преобразований сегодня нет, как и времени для имитации реформ – Россия продолжает нависать над Украиной своей военной мощью и остатками политического авторитета в мире. В любом случае, ее пятая колонна в коридорах украинской власти все еще сильна и многочисленна.

Президенту удалось наступить на горло собственной песне и предложить кандидатуру Арсения Яценюка в премьеры. Предложить собственной фракции, которая будет самой многочисленной в Верховной Раде. Если этот шаг – первый на пути формирования европейского политического стиля в Украине, его нужно приветствовать и способствовать его реализации. У «народных фронтовиков» и «Самопомощи», большинства мажоритарщиков-самовыдвиженцев нет разумной альтернативы президентской инициативе, ведь им необходимо бороться за статус реформаторов – самый актуальный в сегодняшней Украине. И дело не в перспективе создания конституционного большинства для рихтовки Основного Закона, а в создании коалиции, способной принимать непопулярные решения.

Ответ на вопрос, какое правительство нужно Украине, очевиден: нам необходимо «правительство Бальцеровичей», профессионалов, способных осуществить необходимые реформы без оглядки на собственную популярность и покинуть министерские кабинеты без страха и упреков вдогонку. Неужели в 42-миллионой стране не найдется полутора десятков специалистов, для которых реальные изменения в стране являются профессиональным вызовом? Если это так, то 23 года независимости прошли мимо тех, кто претендует на статус национальной элиты.

Еще один важный момент: устойчивость и эффективность коалиции зависит отнюдь не от толщины коалиционного соглашения, а от степени ответственности парламентариев и способности власти вести диалог с гражданами. После завершения избирательных кампаний, перегрузивших власть и погрузивших Украину в состояние завышенных ожиданий, пора признать, что экономического роста в ближайший год не предвидится и пояса придется затягивать всем без исключения. Поэтому разговоры о маленьких депутатских зарплатах лучше прекратить изначально – экономических оснований для их повышения нет, не заработали пока слуги народа на прибавку.

Главный катализатор изменений – конфликт на Донбассе. Сложившаяся в Донецкой и Луганской областях ситуация не позволяет имитировать реформы или ограничиваться наращиванием военных ассигнований. Если системных преобразований в ближайшее время не будет, то Украина рискует не только потерять привлекательность для внешних инвесторов, но и просто прекратит существование как целостное государство. К сожалению, такой вариант могут вполне благосклонно воспринять не только в Кремле, но и в Брюсселе.

Поэтому Украине необходима великая ноябрьская эволюция – эволюция мировоззрения элиты, подходов крупного бизнеса и взглядов граждан, эволюция, без которой суверенитет нашей страны постоянно будет под угрозой.