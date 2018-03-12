В канун годовщины оккупации Путин собрался в Крым с агитацией

Песков подтвердил подготовку поездки Путина в оккупированный Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РИА «Новости». «Что касается поездки в Крым, она действительно готовится», - сказал Песков.

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Накануне российские СМИ сообщили, что 14 марта Путин совершит последнюю перед президентскими выборами поездку – в аннексированный Крым.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в оккупированном Крыму.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.