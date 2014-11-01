Украина продолжит борьбу за снижение цены газа

Об этом в эфире "Шустер Live" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Еспресо.TV.

Комментируя вчерашние договоренности по цене на газ, Коболев отметил: "Конечно, цена должна быть ниже, за это мы будем дальше бороться".

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"Структура газового рынка, которую мы строим, к которой мы хотим прийти, выглядит следующим образом: мы должны сделать максимальную диверсификацию, мы должны максимально покупать газ у других источников, кроме России. Сейчас российский газ является доминирующим. Это должно измениться. Когда это измениться, цена, опять-таки, может быть еще ниже", - отметил он.

Напомним, вчера в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры, по результатам которых были достигнуты соответствующие договоренности относительно газовых поставок.