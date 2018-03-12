УКРОП жалуется на системное давление на оппозицию со стороны власти

В УКРОПе обратились к министру внутренних дел с требованием поспособствовать скорейшему расследованию преступлений против партийцев.

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» заявило о новых фактах давления на партию со стороны власти. Так, 8 марта неизвестные злоумышленники подложили муляж взрывчатки под дверь офиса укроповцев Сумщины, которые помогали горожанам бороться с произволом газовых монополистов.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на официальном сайте политсилы.

«10 марта в Украинке на Киевщине произошло дерзкое нападение на депутата городского совета, укроповца Максима Винника, который вместе с общественностью противостоит застройке набережной. Имя нападавшего известно, инцидент произошел при свидетелях в центре города», - отмечается в заявлении.

«Впрочем, мы не удивимся, если правоохранители не будут спешить расследовать эти попытки запугать оппозиционную партию. Их неторопливость мы наблюдаем на примере дел о нападении на нашего однопартийца Евгения Дидковского в Коростышеве, поджоге автомобиля депутата Житомирского областного совета Наталии Кокитко и убийстве главы Черкасской областной организации партии Михаила Бинусова», – подчеркнули в партии.

В УКРОПе заверили, что не прекратят оппозиционную деятельность и обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием посодействовать скорейшему и беспристрастному расследованию преступлений против партийцев. Кроме того, укроповцы призвали Президента Украины Петра Порошенко не терять ощущение реальности с приближением выборов.

«Гарант Конституции должен заботиться не о втором сроке и контроле над Верховной Радой, а о сохранении демократии в стране и защите ее территории от внешнего врага!», - отмечается в заявлении.