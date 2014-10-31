ОБСЕ: боевики постоянно обстреливают поселок Станица Луганская

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, согласно которому наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 30 октября посетили населенный пункт Станица Луганская, который расположен в 17 км на север от Луганска и контролируется украинскими силами.

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В частности, местные жители и поселковый голова наблюдателей сообщили, что город является предметом постоянных перестрелок между украинскими силами и незаконными вооруженными формированиями, которые имеют отношение к так называемой "Луганской народной республики".

"Поселковый голова сообщил, что 29 октября в 11:00 минометным огнем был обстрелян автобусную остановку и одна женщина получила ранения", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно предоставленной информации поселковым головой, "силы "ЛНВ", которые располагаются на холме с южной стороны реки Северский Донец, обстреливают город ежедневно".

Также отмечается, что согласно информации одного местного жителя, в городе находится только один украинский танк и один бронетранспортер вблизи того места, которое было обстреляно боевиками.

Кроме того, сообщается, что наблюдатели ОБСЕ 29 октября посетили город Попасная (80 км на восток от Луганска), и находясь в городе, слышали звуки минометных обстрелов.

"Оставив город, миссии ОБСЕ удалось выяснить, что обстрел продолжался со стороны населенных пунктов Золотое и Попасная, которые оба находятся под контролем украинских сил", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что огонь не прекращался но наблюдатели миссии не имели возможности выяснить, со стороны подконтрольной "ЛНВ" велся ответный огонь.

ОБСЕ также сообщает, что в Мариуполе наблюдатели были проинформированы, что "командующий украинского блокпосту в Сартані (20 км от Мариуполя) сообщил об интенсивном дорожном движении в сравнении с предыдущим вечером, что якобы местные жители спасались от сильных артиллерийских обстрелов в Талаківці, что имело место 29 октября".