В ОБСЕ назвали "позорным" использование Пореченковым шлема с надписью "Пресса"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает использование российским актером Михаилом Пореченковым распознавательных знаков прессы позорным злоупотреблением безопасностью журналистов.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуни Миятович.

В заявлении отмечается, что несколько разных СМИ зафиксировали, как 30 октября российский актер Пореченков, посещая Донецк, находился в окружении боевиков, стрелял из крупнокалиберного пулемета, одновременно будучи в шлеме, на котором четко изображен знак прессы.

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“Это является досадным и позорным злоупотреблением распознавательными знаками прессы. Это ставит журналистов в зонах конфликта в серьезную опасность и вредит всем усилиям, которые были сделаны для защиты представителей медиа”, - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что безопасность журналистов имеет важное значение, и таким образом наличие распознавательных знаков прессы служит одной из немногих мер, с помощью которой можно обеспечить безопасность в зонах конфликтов.

Как сообщал УНИАН, в Интернете появился видеоролик, в котором Пореченков с позиций боевиков стрелял в направлении украинских военных в аэропорту Донецка.

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СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР» (по ст. 258-3 УКУ) и за участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).

Также СБУ в рамках уголовного производства против Пореченкова проверяет информацию о расстреле им мирных жителей Донецка.