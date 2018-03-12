ЕС запускает информационную кампанию, посвященную сотрудничеству с Украиной

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнула важность независимого антикоррупционного суда для украинского бизнеса и реформ.

Европейский Союз начинает большую коммуникационную кампанию «Идем вместе», которая будет посвящена сотрудничеству Украины и ЕС.

Читайте такжеСовет ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета УкраиныКак передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини сообщила на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Киеве.

«Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился с тем, что Антикоррупционный суд должен быть совершенно независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это очень важно для бизнес-среды, для инвестиционного климата, и это очень важно для продолжения приватизации, а также реформ в энергетической сфере, для земельной реформы», - сказала Могерини.

По её словам, все это позволит открыть огромный потенциал Украины.

«И мы также надеемся, что свою очень важную роль в сфере борьбы с коррупцией также будут продолжать играть организации гражданского общества. Относительно всей этой работы и внедрения Соглашения об ассоциации очень рада объявить о том, что сегодня мы начнем большую коммуникационную кампанию, которая называется «Идем вместе» и будет посвящена сотрудничеству между Украиной и ЕС», - сказала Могерини.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, цель всеукраинской коммуникационной кампании «Moving Forward Together/Идем вместе» - повысить осведомленность украинцев о преимуществах и возможностях сотрудничества Украины и Евросоюза.

Кампания включает приоритетные темы для ЕС в Украине: глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, восстановление востока и децентрализацию. Также кампания освещает основные программы и инициативы ЕС, среди которых «Горизонт 2020», «EU4Business», «Креативная Европа», чтобы проинформировать о поддержке инноваций, малого и среднего бизнеса и развитии культуры в Украине.

«Moving Forward Together/Идем вместе» стартует 12 марта на национальном телевидении, после чего подробная информация о проектах и программах Евросоюза будет распространена в СМИ, а также через наружную рекламу.

Лозунг кампании «Moving Forward Together/Идем вместе» отражает положительное партнерство между Украиной и ЕС и их общую цель», - пояснил руководитель и креативный директор проекта ЕС «Коммуникация Европы в Украине» Майкл Чемберлен.



Marina Vogel, Сегодня 10:55

Ранее Федерика Могерини в интервью УНИАН рассказывала, что новая коммуникационная кампания «Продвигаясь вместе вперед», которую она планировала представить в Киеве, посвящена Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.