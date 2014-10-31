ЦИК обработала 99,72% электронных протоколов

В частности, согласно информации, размещенной на официальном сайте комиссии, барьер в 5% преодолевают шесть партий: ”Народный фронт” набирает 22,16% голосов избирателей, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,83%, “Самопомощь” - 10,98%, “Оппозиционный блок” - 9,4%, Радикальная партия - 7,45%, “Батькивщина” - 5,68%.

ВО "Свобода" не попала в Раду, так как не преодолела барьер в 5%: у нее лишь 4,71% голосов.

Читайте такжеПредседатель ЦИК назвал округа, задерживающие подсчет голосовМежду тем, как сообщал УНИАН, вчера Председатель ЦИК Михаил Охендовский во время встречи с народными депутатами от "Свободы" пообещал им проверить протоколы окружных и участковых избирательных комиссий, где, по мнению "свободовцев", имели место фальсификации.