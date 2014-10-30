В Докучаевске боевики захватили комбинат "Новый"

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в ГУМВД Украины в Донецкой области поступила информация о том, что в г.Докучаевске террористы захватили комбинат «Новый», который принадлежит к сфере Госрезерва Украины, и заводят на территорию тяжелую технику.

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В настоящее время правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).