В Докучаевске боевики захватили комбинат "Новый"
21:36, 30 октября 2014Политика
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В городе Докучаевске Донецкой области террористы захватили комбинат «Новый», который принадлежит к сфере Госрезерва Украины.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в ГУМВД Украины в Донецкой области поступила информация о том, что в г.Докучаевске террористы захватили комбинат «Новый», который принадлежит к сфере Госрезерва Украины, и заводят на территорию тяжелую технику.
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В настоящее время правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).
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