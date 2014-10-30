В районе Тореза замечена колонна из 8 танков и 7 БТРов боевиков

Об этом сообщает сайт informator.lg.ua со ссылкой на очевидца. Колонна двигалась по трассе Н21 в сторону города Донецка, и насчитывала 7 БТРов и 8 танков.

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Напомним, утром 28 октября из Антрацита в сторону Красного Луча прошла колонна военной техники. В колонне следовало 13 танков и 1 БТР. Техника шла под российскими флагами.