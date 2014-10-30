Экс-губернатор Донецкой области Тарута проходит в Раду

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов в округе. Тарута набрал 60% или 29 тыс. 747 голосов.

На втором месте кандидат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Решетняк с 8,29%. Третье место занял самовыдвиженец Максим Бородин - 8,13%.

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Тем временем, майдановец Гаврилюк, которого силовики раздели догола на морозе, также проходит в Раду. В одномандатном округе №95 в Киевской области он набрал 19,43% голосов, по результатам подсчета 100% электронных протоколов.

Вместе с тем, в 223-м мажоритарном округе в Киеве на выборах в Верховную Раду лидирует выдвиженец ВО "Свобода" Юрий Левченко. За него проголосовали 37,30% избирателей (33 тыс. 402 голосов). Ближайший соперник Левченко, самовыдвиженец Виктор Пилипишин набрал 18,24% или 16 тыс. 338 голосов избирателей.