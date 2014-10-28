СБУ перекрыла кошельки Web Money, из которых финансировались террористы

"Благодаря осуществленным нашими специалистами мероприятиям, в течение только последних двух дней были заблокированы финансовые операции шести (!) кошельков электронной системы Web Money, а также один карточный счет банковского учреждения, которые использовались для финансирования террористической деятельности на Востоке Украины", - пишет пресс-секретарь СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

СБУ не впервые блокирует такие счета, эта работа ведется постоянно. Но шесть кошельков за два дня, по мнению Лубкивского, - это неплохой результат.

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"Бесспорные доказательства указывают, что заболокированные счета использовались для финансирования терроризма и поддержки сепаратистов", - отмечает Лубкивский.