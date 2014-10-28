17 ноября вице-президент США прилетит в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе международной конференции в Киеве Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайєтт.

"Вице-президент США посетит Украину снова... 17 ноября", - сказал посол.

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При этом он добавил, что в ночь на 28 октября президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден провели телефонный разговор по итогам парламентских выборов и обсудили продолжение сотрудничества Украины и США в части проведения реформ и нормализации ситуации на востоке Украины.

Ранее в пресс-службе президента Порошенко отмечали, что визит Байдена запланированы на вторую половину ноября.