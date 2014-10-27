Байден посетит Украину в середине ноября - Белый дом

22:07, 27 октября 2014
Мир
0

Вице-президент США Джо Байден посетит Украину в середине ноября. 

REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

”В Украине вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко, а также другими представителями властей и лидерами гражданского общества”, - говорится в сообщении Белого дома.

Читайте такжеПорошенко и Байден обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере

До визита в Украину Байден также посетит Марокко, а после отправится в Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter