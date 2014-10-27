Байден посетит Украину в середине ноября - Белый дом

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

”В Украине вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко, а также другими представителями властей и лидерами гражданского общества”, - говорится в сообщении Белого дома.

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До визита в Украину Байден также посетит Марокко, а после отправится в Турцию.