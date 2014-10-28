Полторак занял место Гелетея в составе СНБО

09:15, 28 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ввел министра обороны Степана Полторака в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

УНІАН

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Этим же документом из состава СНБО выведен бывший министр обороны Валерий Гелетей.

Читайте такжеПолторак люстрировал первого замначальника ГенштабаСоответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада назначила Полторака министром обороны и освободила от этой должности Гелетея.

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