Полторак занял место Гелетея в составе СНБО
09:15, 28 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ввел министра обороны Степана Полторака в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Новый министр обороны занял место в составе СНБО / УНИАН
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Этим же документом из состава СНБО выведен бывший министр обороны Валерий Гелетей.
Читайте такжеПолторак люстрировал первого замначальника ГенштабаСоответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада назначила Полторака министром обороны и освободила от этой должности Гелетея.
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