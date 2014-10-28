Полторак занял место Гелетея в составе СНБО

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Этим же документом из состава СНБО выведен бывший министр обороны Валерий Гелетей.

Читайте такжеПолторак люстрировал первого замначальника ГенштабаСоответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада назначила Полторака министром обороны и освободила от этой должности Гелетея.