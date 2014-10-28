Порошенко пригласили посетить Польшу

Об этом шла речь во время телефонного разговора двух президентов, сообщает пресс-служба Порошенко.

В ходе разговора президент Польши искренне поздравил украинского коллегу и народ Украины с проведением свободных и открытых выборов, которые, несмотря на сверхсложные условия, подтвердили приверженность Украины демократическим стандартам. Коморовский также подчеркнул, что результаты этих выборов открывают перед Украиной перспективу глубоких реформ, которые Польша готова всемерно поддерживать.

Порошенко поблагодарил Коморовского за высокую оценку выборов: «Я рад, что выводы международного сообщества подтвердили демократический выбор украинского народа». Президент Украины также выразил убеждение, что новое парламентское большинство обеспечит реформы и европейскую интеграцию Украины.

Коморовский пригласил Порошенко посетить Польшу еще до конца этого года. Порошенко поблагодарил за приглашение и выразил надежду, что парламент Республики Польша вскоре ратифицирует Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте такжеПрезидент Словакии пригласил Порошенко на встречу "Вышеградской четверки"Порошенко также пригласил польского коллегу осуществить государственный визит в Украину. В этом контексте собеседники согласовали проведение Консультационного комитета на уровне заместителей глав администраций, цель которого активизация двусторонних отношений на высшем уровне.