Киевляне проголосовали за "Самопоміч" і "завалили" Ляшко
В Киеве на парламентских выборах уверенно победила партия мэра Львова Андрея Садового "Самопоміч".
Об этом свидетельствуют данные национального телевизионного экзит-пола, сообщает ТСН.
На втором месте партия "Блок Петра Порошенко" с результатом в 23,1%. Третье и четвертое места соответственно заняли "Народный фронт" (17,5%) и "Батькивщина" (8,6%).
Партия ВО "Свобода" также проходит предвыборный барьер – 5,1%.
При этом Радикальная партия Олега Ляшко набирает лишь 3,3%, а "Оппозиционный блок" - 2%.
Опрос методом тайного голосования прошел на 400 участках во всех регионах Украины, кроме Крыма, участвовали около 17 тысяч респондентов.
Вместо прямого ответа респондент сам заполнит анкету и опустит ее в ящик. При этом интервьюер не будет знать, за кого проголосовал респондент.
Национальный телевизионный экзит-пол был проведен компанией TNS Украина по заказу телекомпаний 1+1 и ICTV. Выборка – национальная репрезентативная. В течение дня на 605 избирательных участках по всей Украине (за исключением Крыма и зоны АТО) опрошено 20 000 респондентов после прохождения ими процедуры голосования.