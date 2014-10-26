Киевляне проголосовали за "Самопоміч" і "завалили" Ляшко

Об этом свидетельствуют данные национального телевизионного экзит-пола, сообщает ТСН.

На втором месте партия "Блок Петра Порошенко" с результатом в 23,1%. Третье и четвертое места соответственно заняли "Народный фронт" (17,5%) и "Батькивщина" (8,6%).

Партия ВО "Свобода" также проходит предвыборный барьер – 5,1%.

При этом Радикальная партия Олега Ляшко набирает лишь 3,3%, а "Оппозиционный блок" - 2%.

Опрос методом тайного голосования прошел на 400 участках во всех регионах Украины, кроме Крыма, участвовали около 17 тысяч респондентов.

Вместо прямого ответа респондент сам заполнит анкету и опустит ее в ящик. При этом интервьюер не будет знать, за кого проголосовал респондент.

Национальный телевизионный экзит-пол был проведен компанией TNS Украина по заказу телекомпаний 1+1 и ICTV. Выборка – национальная репрезентативная. В течение дня на 605 избирательных участках по всей Украине (за исключением Крыма и зоны АТО) опрошено 20 000 респондентов после прохождения ими процедуры голосования.