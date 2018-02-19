Суд 21 февраля допросит Порошенко в деле о госизмене Януковича

В среду коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения.

В среду, 21 февраля, Оболонский районный суд Киева проведет допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил военный прокурор, представляющий обвинение по данному делу, Руслан Кравченко.

Также в суде допросят в качестве свидетеля постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

По словам прокурора, на среду запланирован допрос двух свидетелей, а очередность их выступлений определит суд. 21 февраля коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.

Читайте такжеЯнукович прокомментировал решение суда, который разрешил заочное расследование против него - СМИ

Как сообщал УНИАН, 14 февраля коллегия судей Оболонского райсуда удовлетворила запрос о допросе в качестве свидетелей защиты 16 человек из 138 заявленных.

В частности суд разрешил допрос бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка, бывшего командующего Военно-морских сил ВСУ Юрия Ильина, экс-начальника Службы безопасности президента Управления государственной охраны украины Константина Кобзаря, бывшего сотрудника УГО Сергея Бернадского, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголєва, а также пилота вертолета, на котором передвигался Янукович во время бегства из Украины, и сотрудника «Украэроруха» Андрея Черткова, который вел переговоры с пилотом этого вертолета.

Из более сотни заявленных защитой жителей Крыма суд постановил допросить только трех.