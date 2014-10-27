Лидер «Правого сектора» может пройти в новую Раду

В частности, по результатам 28,12% обработанных бюллетеней по Днепропетровской области, высокие шансы повторно попасть в парламент имеют следующие кандидаты: по 37 округу - Дмитрий Шпенов (самовыдвиженец), по 36 - Арутур Мартовицкий (самовыдвиженец), по 35-Андрей Шипко (самовыдвиженец), по 31 - Константин Павлов (самовыдвиженец), по 24 - Яков Безбах (самовыдвиженец), сообщает ТСН со ссылкой на ЦИК.

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В то же время, лидер политической партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош и заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов (самовыдвиженец) лидируют в 39 и 27 округах соответственно.

Ранее заместитель губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского Святослав Олийнык написал в Facebook, что Дмитрий Ярош, который баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Днепропетровской области, с большим отрывом опередил своих конкурентов.