Ярош прошел в Раду - заместитель Коломойского

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского Святослав Олийнык.

"Согласно данных трех различных экзит-поллов в 39-м округе победил Дмитрий Ярош с большим отрывом", - написал он.

Позже Олейник обнародовал данные, по которым лидер ПС набрал более 35%, опередив ближайшего конкурента на 25%.

При этом сама партия "Правый сектор", согласно данным различных экзит-поллов, не смогла преодолеть 5-процентный барьер в Раду.