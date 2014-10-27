Ярош прошел в Раду - заместитель Коломойского
00:12, 27 октября 2014Политика
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Лидер Правого Сектора Дмитрий Ярош, который баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Днепропетровской области, с большим отрывом опередил своих конкурентов.
Ярош будет в Раде / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского Святослав Олийнык.
"Согласно данных трех различных экзит-поллов в 39-м округе победил Дмитрий Ярош с большим отрывом", - написал он.
Позже Олейник обнародовал данные, по которым лидер ПС набрал более 35%, опередив ближайшего конкурента на 25%.
При этом сама партия "Правый сектор", согласно данным различных экзит-поллов, не смогла преодолеть 5-процентный барьер в Раду.
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