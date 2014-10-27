ЦИК уже обработала около 10% протоколов: лидирует БПП
03:45, 27 октября 2014Политика
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Обработано 9,8% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует “Блок Петра Порошенко”.
ЦИК начала обрабатывать протоколы / www.cvk.gov.ua
Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
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По результатам подсчета 9,8% протоколов УИК, "Блок Петра Порошенко" набрал 21,9%, "Народный фронт" - 21,74%, Объединение "Самопоміч" - 9,37%, "Оппозиционный блок" - 8,9% , Радикальная партия Олега Ляшко - 8,33%, "Батькивщина" - 6,39%. Все остальные политические силы сейчас находятся за пределами 5-процентного проходного барьера.
Ранее в ЦИК появились первые результаты электронных протоколов.
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