ЦИК уже обработала около 10% протоколов: лидирует БПП

Обработано 9,8% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует “Блок Петра Порошенко”.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Читайте такжеЦИК: Выборы в Раду состоялись По результатам подсчета 9,8% протоколов УИК, "Блок Петра Порошенко" набрал 21,9%, "Народный фронт" - 21,74%, Объединение "Самопоміч" - 9,37%, "Оппозиционный блок" - 8,9% , Радикальная партия Олега Ляшко - 8,33%, "Батькивщина" - 6,39%. Все остальные политические силы сейчас находятся за пределами 5-процентного проходного барьера. Ранее в ЦИК появились первые результаты электронных протоколов.

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