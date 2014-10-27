В партии Порошенко надеются на 90 мест в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель центрального штаба “Блока Петра Порошенко” Виталий Ковальчук.

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"Что касается кандидатов в одномандатных избирательных округах, которые выдвинуты от "Блока Петра Порошенко", то имеем надежду, что около 90 кандидатов в народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" станут народными депутатами", - сказал он.

Ковальчук отметил, что на сегодня можно констатировать, что фракция "Блока Петра Порошенко" будет самой крупной фракцией в парламенте, и вокруг нее будет формироваться демократическая коалиция".

Ранее УНИАН сообщал, что "Оппозиционный блок" надеется на фракцию из 50-60 депутатов.