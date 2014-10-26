”Оппозиционный блок” надеется на фракцию из 50-60 депутатов



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель штаба ”Оппозиционного блока” Сергей Ларин.

”Мы прогнозируем и видим, что где-то порядка 30 депутатов мы можем иметь мажоритарщиков, которые войдут во фракцию ”Оппозиционного блока”, - сказал Ларин.

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При этом он сообщил, что партия надеется, что фракция будет иметь ”как минимум, 50-60 народных депутатов”.