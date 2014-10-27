Комбат "Айдара" пообещал "набить морду" Семенченко в Раде

Первое, что он сделает в Раде – это "набьет морду" командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко, заявил Мельничук в комментарии Обозревателю.

"Набью морду за то, чтобы не собирал там всяких и не говорил, что они комбаты "Айдара". Мой номер телефона знает, а на пресс-конференцию полез с каким-то самозванцем и написал обращение. Я это обращение, в принципе, поддерживаю, но нечего ему с какими-то … выступать! Вот за это он у меня и получит", - подчеркнул комбат.

Читайте также"Айдаровцы" жалуются на отмену голосования на 105-м округеПосле этого Мельничук займется законодательными проектами.

Напомним, Семенченко сегодня заявил, что нужно готовиться к новому этапу российской агрессии.