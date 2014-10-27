Комбат "Айдара" пообещал "набить морду" Семенченко в Раде
01:13, 27 октября 2014Политика
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Новоиспеченный народный депутат – командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук - пообещал первым делом "набить морду" Семену Семенченко.
Сергей Мельничук рассказал, с чего начнет карьеру депутата / Фото: УНИАН
Первое, что он сделает в Раде – это "набьет морду" командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко, заявил Мельничук в комментарии Обозревателю.
"Набью морду за то, чтобы не собирал там всяких и не говорил, что они комбаты "Айдара". Мой номер телефона знает, а на пресс-конференцию полез с каким-то самозванцем и написал обращение. Я это обращение, в принципе, поддерживаю, но нечего ему с какими-то … выступать! Вот за это он у меня и получит", - подчеркнул комбат.
Читайте также"Айдаровцы" жалуются на отмену голосования на 105-м округеПосле этого Мельничук займется законодательными проектами.
Напомним, Семенченко сегодня заявил, что нужно готовиться к новому этапу российской агрессии.
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