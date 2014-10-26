На Донбасс прибывает военная техника и солдаты из России – СНБО (карта АТО)

13:37, 26 октября 2014
Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует прибытие из РФ военной техники и живой силы на подконтрольные боевикам территории востока Украины.

/ УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.

«Наши подразделения продолжают фиксировать прибытие из РФ техники и живой силы на неконтролируемой украинской властью территории», - заявил он.

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«Силы АТО готовы действовать адекватно ситуации», - заверил Полевой.

Ранее в СНБО заявили, что за минувшие сутки боевых потерь среди украинских военных на востоке Украины в зоне проведения антитеррористической операции нет.

Информация по состоянию на 26 октября / rnbo.gov.ua

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