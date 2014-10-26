На Донбасс прибывает военная техника и солдаты из России – СНБО (карта АТО)
13:37, 26 октября 2014Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует прибытие из РФ военной техники и живой силы на подконтрольные боевикам территории востока Украины.
Силы АТО готовы действовать, уверяют в СНБО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.
«Наши подразделения продолжают фиксировать прибытие из РФ техники и живой силы на неконтролируемой украинской властью территории», - заявил он.
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«Силы АТО готовы действовать адекватно ситуации», - заверил Полевой.
Ранее в СНБО заявили, что за минувшие сутки боевых потерь среди украинских военных на востоке Украины в зоне проведения антитеррористической операции нет.
Информация по состоянию на 26 октября / rnbo.gov.ua
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