На Донбасс прибывает военная техника и солдаты из России – СНБО (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.

«Наши подразделения продолжают фиксировать прибытие из РФ техники и живой силы на неконтролируемой украинской властью территории», - заявил он.

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«Силы АТО готовы действовать адекватно ситуации», - заверил Полевой.

Ранее в СНБО заявили, что за минувшие сутки боевых потерь среди украинских военных на востоке Украины в зоне проведения антитеррористической операции нет.

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