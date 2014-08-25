На Донбассе боевики продолжают грабить магазины и запугивать мирное население
14:34, 25 августа 2014Общество
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Террористы угрожают смертью жителям, которые выразили просьбу посодействовать в восстановлении социальных выплат.
REUTERS
На контролируемой территории террористы запугивают и грабят мирное население.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
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"В Енакиево они вывезли из одного из магазинов всю бытовую технику стоимостью около 4 млн грн. На центральном рынке Горловки бандформирования террористов грабят местных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики угрожают смертью жителям Алчевска, которые высказали просьбу оказать содействие в восстановлении социальных выплат.
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