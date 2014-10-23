В освобожденном селе на Луганщине погасили долги по пенсиям за полгода

По данным пресс-службы, село Крымское Новоайдарского района было освобождено от казаков так называемого “Всевеликого войска донского” в прошлую субботу, 18 октября. Это последний сельский совет Луганской области, который перешел под украинскую юрисдикцию согласно Минским договорам, но фактически оставался под оккупацией боевиков, отмечает Москаль. Казаки жестоко расправились с местными жителями, которые симпатизируют Украине - расстреляв одного из них и замучив еще двоих. С начала боевых действий (а это с апреля месяца) здесь не выплачивалась пенсия и другие социальные выплаты.

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Сегодня, 23 октября, Москаль в сопровождении военных и бригады “Укрпочты” привез в село 5 миллионов гривень наличными для погашения задолженности по пенсиям.

«Сегодня до конца дня все местные пенсионеры, оформившие пенсию через “Укрпочту”, получили на руки деньги за 6 или 7 месяцев, - сообщил Москаль. - Тем же из них, кто оформил пенсию через банк, деньги перечислили на банковские карточки. Сложность получения пенсий была в том, что раннее Крымское относилось к Славяносербскому району. Однако, поскольку райцентр сейчас оккупирован боевиками, Госказначейство заблокировало все выплаты. После переподчинения Крымского (и ряда других населенных пунктов) Новоайдарскому району, который контролирует Украина, финансирования разблокировали, и люди смогли получить деньги. Сегодня огромная задолженность по пенсиям в Крымском была полностью погашена».

По словам Москаля, «сейчас будем решать другие вопросы возобновления жизнеобеспечения села - регулярная доставка продуктов питания, возобновление автобусного сообщения и тому подобное». При этом председатель ОГА отметил: «Хотя село до начала боевых действий было практически полностью пророссийское, украинский флаг, который мы установили в прошлую субботу на сельсовете, никто и не пытался сорвать. Люди начинают разбираться, что такое ЛНР, а что - Украина».

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Луганской области, изменении и установлении границ Новоайдарского и Славяносербского районов Луганской области» (№5115).

Постановлением предусмотрено изменить границы Новоайдарского и Славяносербского районов Луганской области, увеличив территорию Новоайдарского района на 30010,28 гектара земель за счет передачи в его состав 1639,00 гектара земель, находящихся в ведении Счастьенского городского совета Луганского городского совета (в том числе территорию города Счастье), 10761,9 гектара земель - Крымского сельского совета Славяносербского района (в том числе территории села Крымское, села Причепиловка, села Сокольники), 17217,40 гектара земель Трехизбенского сельского совета Славяносербского района (в том числе территории села Трехизбенка, села Кряковка, села Орехово-Донецкое), 320,88 гектара земель - Октябрьского сельского совета Славяносербского района (в том числе территорию села Лобачево), 71,10 гектара земель - Славяносербского поселкового совета Славяносербского района (в том числе территорию села Лопаскино) и утвердить территорию Новоайдарского района общей площадью 183588,28 гектара, Славяносербского района общей площадью 82965,72 гектара.