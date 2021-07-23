На записи видно, как земля под водой внезапно начинает подниматься, оставляя окружающих в шоке.

В штате Харьяна на севере Индии местные жители стали очевидцами уникального природного феномена – земля начала расти прямо из-под воды.

Видео в Facebook разместила Джагат Вани, оно быстро стало вирусным и набрало 5,7 миллиона просмотров, передает The Indian Express.

На записи видно, как земля под водой внезапно начинает подниматься, оставляя окружающих в шоке. Слышно, как человек, записывающий видео, просит наблюдающих отступить, так как это может быть опасно для их жизни.

"Это что-то новое. Это потрясающе. Земля поднимается сама по себе. Мы понятия не имеем, что происходит", - слышно, как говорят мужчины на записи.

Что спровоцировало такой уникальный феномен – пока неизвестно. Но пользователи сети начали давать свои объяснения и теории. По словам одних, земля могла подняться из-за тектонической активности, другие говорили, что это произошло из-за метана.

"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь очень опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", - написал один пользователь, в то время как другой прокомментировал: " Не совсем из-за тектонической активности, но метан, застрявший в земле, высвобождается, заставляя влажный слой образовывать пузырь, вот что, кажется, происходит на этом видео".

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Автор: Денис Прядко