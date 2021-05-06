В западных областях в основном ожидаются ливни.

В пятницу, 7 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Запад, север и часть центральных областей накроют дожди, местами - ливни. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +15°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеСиноптик спрогнозировала дожди и новое похолодание в Украине (видео)

В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.

Во Львове в пятницу ожидается ливень, ночью +3°, днем +15°.

В Луцке будет дождливо, ночью +5°, днем +15°.

В Ривне в пятницу - ливень, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 7 мая ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет дождь, ночью +4°, днем +17°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается ливень, ночью +5°, днем +19°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +21°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь, +6°...+17°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+18°.

В Одессе 7 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°.

В Симферополе в пятницу - солнечно, +12°...+22°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°.

Народные приметы 7 мая

7 мая - Евсей - Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак