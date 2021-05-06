Завтра Украину зальют дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 7 мая, по всей Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Запад, север и часть центральных областей накроют дожди, местами - ливни. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +15°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.
  • Во Львове в пятницу ожидается ливень, ночью +3°, днем +15°.
  • В Луцке будет дождливо, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ривне в пятницу - ливень, ночью +5°, днем +16°.
  • В Тернополе 7 мая ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет дождь, ночью +4°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске завтра ожидается ливень, ночью +5°, днем +19°.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +21°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь, +6°...+17°.
  • В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +18°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+18°.
  • В Одессе 7 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +17°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°.
  • В Симферополе в пятницу - солнечно, +12°...+22°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°.
Прогноз погоды в Украине на 7 мая / фото УНИАН

Народные приметы 7 мая

7 мая - Евсей - Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

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Автор: Елена Пилипчак