Стихия будет бушевать в юго-восточных областях.

В среду, 11 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 11 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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В августе максимально воздух прогреется до +35 градусов, однако закончится месяц с температурой +20°. Украинцев ждет похолодание и много дождей.

Такой прогноз до конца августа сделал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, после 11 августа произойдет резкое похолодание. Затем к середине месяца температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов. К 24 августа температура опустится на четыре градуса. В конце месяца температура воздуха будет около +20 градусов днем, возможны небольшие дожди.

Синоптик также прогнозирует, что в течение месяца будет семь дождливых периодов. Наиболее существенными дожди будут в середине августа, а во второй половине месяца осадки станут менее интенсивными, но более частыми.

Автор: Екатерина Лиманская