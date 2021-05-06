Завтра вечером в столице будет дождливо / фото УНИАН
В пятницу, 7 мая, в столице ожидается сплошная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +10°.
Практически весь день будет облачно. Вечером возможен ливень.
Ожидается ветер со скоростью до 5,8 м/с.
Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Народные приметы 7 мая
7 мая - Евсей - Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.
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