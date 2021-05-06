Дождь начнется около 18:00.

В пятницу, 7 мая, в столице ожидается сплошная облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +10°.

Практически весь день будет облачно. Вечером возможен ливень.

Ожидается ветер со скоростью до 5,8 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Народные приметы 7 мая

7 мая - Евсей - Овсы отсей. Чтобы не приставала маета, народ молился и умывался святой водой.

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Автор: Елена Пилипчак